Bus hinterließ Ölspur quer durch Innsbruck

Eine sechs Kilometer lange Ölspur mussten mehrere Feuerwehren bei einem in dieser Größenordnung ungewöhnlichen Einsatz in Innsbruck binden.

Ein in dieser Größenordnung ungewöhnlicher Einsatz hielt die Innsbrucker Berufsfeuerwehr am Samstagvormittag auf Trab. Ein Bus hatte bei seiner Fahrt quer durch die Stadt unbemerkt auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke Öl verloren. Um die Situation möglichst rasch zu entschärfen, mussten vier weitere Feuerwehren zu Hilfe gerufen werden.

Der Bus war am Morgen von Amras in den Stadtteil Sieglanger am anderen Ende Innsbrucks unterwegs gewesen. Aufgrund der Arbeiten, die Ölspur zu binden, kam es zeitweise zu Staus in der Landeshauptstadt.

(APA)