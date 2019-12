Acht Eurowings-Flüge von und nach Wien gestrichen

Andere österreichische Flughäfen dürften von dem Streik nicht betroffen sein. Eurowings listet aktuell 176 abgesagte Flüge auf.

Der Flugbegleiter-Streik beim AUA-Mutterkonzern Lufthansa zu Silvester betrifft auch Flüge von und nach Wien. Für Montag hat die Lufthansa-Tochter Eurowings je einen Hin- sowie einen Rückflug von Köln bzw. von Stuttgart abgesagt. Am Dienstag fallen ebenfalls vier Flüge von und nach Wien aus, eine Rotation aus Stuttgart und eine aus Hamburg. Für Mittwoch waren zunächst keine Ausfälle bekannt.

Der Sprecher des Wiener Flughafens, Peter Kleemann, erklärte am Sonntag, dass am Montag 4 von 50 Eurowings-Flügen von und nach Wien und am Dienstag 4 von 32 Eurowings-Flügen abgesagt worden seien. Er empfiehlt Passagieren, sich bei der Fluglinie über den Flugstatus zu erkundigen.

Die anderen österreichischen Flughäfen scheinen von dem Streik nicht betroffen zu sein. Eurowings listete im Internet insgesamt 176 abgesagte Flüge auf. Außer Wien ist keine heimische Destination angeführt.

Die deutsche Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo bestreikt drei Tage lang den Flugbetrieb Germanwings. Damit sind bei der Lufthansa-Billigmarke Eurowings rund 30 von insgesamt 140 Flugzeugen betroffen.

(APA)