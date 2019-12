Kickl wirft Kurz das Brechen "aller Wahlversprechen" vor

(c) Reuters

Der freiheitliche Klubobmann wirft dem ÖVP-Chef vor, mit seinem Verhalten sämtliche Grundsätze einer Mitte-rechts-Politik zu verraten.

„Ein schlechter Start ins Neue Jahr.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Klubobmann Herbert Kicklam Sonntag die Ankündigung von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler, wonach ein Abschluss der Koalitionsverhandlungen Mitte kommender Woche bevorstehe. Der ÖVP-Obmann breche damit alle Wahlversprechen und verrate alle Grundsätze einer Mitte-rechts-Politik, schrieb der Freiheitliche in einer Aussendung.

Wie Kickl betonte, sei die FPÖ der einzige Schutzwall gegen Migrationswellen und Steuerflut: „Schwarz-Grün bedeutet: mehr Ausländer, weniger in der Brieftasche und keine Chancen für unsere Kinder.“

Im Wahlkampf sei Mitte rechts versprochen, jetzt komme Mitte links links, so Kickl. Damit sei Kurz in der rot-grün-pinken Einheitspartei der Zuwanderungsbefürworter, Globalisten, Verbieter und Verteurer angekommen. Die ÖVP werfe damit all ihre Werte schamlos über Bord. Die FPÖ stehe hingegen „ohne Wenn und Aber" auf der Seite der Österreicher, befand Kickl.

