Zehnjähriger bei Böllerexplosion in Wohnung schwer verletzt

Der Bub hatte den Böller offenbar selbst angezündet. Nun prüft die Polizei ein mögliches Fahrlässigkeitsdelikt.

Durch die Explosion eines Böllers ist ein zehnjähriger Bub am Samstagabend in Wien-Floridsdorf schwer an den Händen verletzt worden. Das Kind hatte in einer Wohnung mit dem Böller hantiert und diesen angezündet, teilte die Berufsrettung Wien am Sonntag mit. Es werde nun zudem geprüft, ob ein Fahrlässigkeitsdelikt seitens der Eltern vorliege, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Die Rettung war am Samstag kurz vor 19.30 Uhr zu dem Einsatz in die Pastorstraße gerufen worden. Zwei Teams versorgten das Kind notfallmedizinisch. Zur weiteren Versorgung wurde der Bub in ein Krankenhaus gebracht. Spuren der Explosion waren auch am Unfallort, dem Zimmer der Wohnung, sichtbar, wie die Rettung berichtete.

(APA)