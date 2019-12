Shiffrin gewinnt Slalom in Lienz, Liensberger Vierte

Mikaela Shiffrin triumphierte vor Petra Vlhova. Katharina Liensberger fehlten 0,16 Sekunden auf das Podest.

Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova fahren im Slalom in einer eigenen Liga: Die letzten 23 Rennen hat eine der Beiden gewonnen, am Sonntag in Lienz war es wieder einmal Shiffrin. Die US-Amerikanerin triumphierte 0,61 Sekunden vor Vlhova, die drittplatzierte Michelle Gisin aus der Schweiz wies bereits 1,72 Sekunden Rückstand auf.

„Wir pushen beide die Limits“, erklärte Shiffrin. „Sie ist gefahren wie verrückt. Ich habe nicht gewusst, ob ich so schnell wie sie fahren kann. Aber ich dachte mir im Starthaus: Alles, was ich machen kann, ist es zu versuchen. Es ist ein großartiges Gefühl, dass es genug war.“ Die geschlagene Vloha zollte ihrer Rivalin Respekt: „Sie ist nahezu immer perfekt. Zweiter Platz ist immer gut, aber ich möchte besser sein. Für mich ist wichtig, dass ich gut skifahre, alles weitere sehen wir dann."

Beste Österreicherin war einmal mehr Katharina Liensberger, die den vierten Rang (+1,88) belegte. „Super wie sie sich matchen. Sie zeigen was möglich ist, ich weiß wo ich weiterarbeiten muss“, erklärte die Vorarlbergerin. Nach dem Skimarken-Streit zu Saisonbeginn hat sie sich kontinuierlich gesteigert. „Es ist noch viel zu tun, die anderen schlafen nicht. Zufrieden werde ich nie sein, sonst bleibt man stehen."

