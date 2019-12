Terror in Somalia: Waren Türken das Ziel?

Al-Shabaab-Miliz richtete erneut ein Blutbad an.

Mogadischu. Richtete sich der verheerende Selbstmordanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu, bei dem am Samstag bis zu 100 Menschen getötet und über 120 teilweise schwer verletzt wurden, gegen türkische Ingenieure? Das behauptete zumindest ein somalischer Polizeioffizier. Jedenfalls kamen bei dem Anschlag zwei türkische Ingenieure ums Leben, ihre Leichen und 16 verwundete Somalier wurden gestern in die Türkei ausgeflogen.



Somalias Präsident Mohamed und der Bürgermeister von Mogadischu, Omar Filish, zeigten sofort auf die radikalislamische al-Shabaab als Urheberin des Anschlags. Die mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbündete Miliz hat schon wiederholt solche blutigen Anschläge unternommen – nicht nur in Somalia, sondern auch in Kenia und Uganda. Beim bisher schwersten Terrorakt im Oktober 2017 in Mogadischu starben über 500 Menschen.

Unsicherheit seit 1991

Die Türkei ist eine wichtige Gebernation für Somalia. Zusammen mit Qatar finanziert sie Infrastruktur- und medizinische Projekte in dem verarmten Land, das seit dem Sturz von Diktator Siad Barre im Jahr 1991 nie wirklich zur Ruhe gekommen ist. Die Türkei will auch ihren Einfluss am strategisch wichtigen Horn von Afrika ausbauen und unterhält deshalb einen Militärstützpunkt in Somalia, wo sie somalische Soldaten trainiert. Möglicherweise hat die Terrormiliz al-Shabaab deshalb türkische Staatsbürger ins Visier genommen.



Fast alle der am Samstag Getöteten waren freilich Somalier, darunter viele Studenten und Schulkinder. Weltweit gab es scharfe Verurteilungen des „schrecklichen Verbrechens“, wie UNO-Generalsekretär Guterres sagte. Papst Franziskus rief zum Gebet für die Opfer auf. (DPA, Bloomberg)