Kobayashi - einer flog über das Nebelhorn

Ryōyū Kobayashi gewinnt den Tournee-Auftakt, der Japaner explodiert regelrecht beim Absprung. Stefan Kraft liegt als Vierter noch auf der Lauer, im Streben nach dem zweiten Tourneesieg muss er aber nun beim Neujahrsspringen eine Nervenprobe bestehen.

Ziiiiieh!“ Es ist bemerkenswert, mit welch Euphorie und Lautstärke sich Skisprung-Fans in Oberstdorf in Szene setzen. Auch kennen sie keinen chauvinistischen Unterschied, applaudiert wird jedem. Hauptsache es geht weit. Im Fall des Japaners Ryōyū Kobayashi ist das garantiert, bei seinen Sprüngen brandete ohrenbetäubender Jubel auf. 25.500 Zuschauer trugen ihn in der auskauften Schattenberg-Arena am Fuße des Nebelhorns mit Flügen auf 138 und 134 Meter zum Sieg des Auftaktspringens der 68. Vierschanzentournee. Dass dadurch mit Karl Geiger der Lokalmatador seinen ersten Sieg verpasste, verdarb das Schanzenfest keineswegs.