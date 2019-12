USA bestätigen Drohnenangriffe auf Islamistenmiliz in Somalia

Unter den Toten soll sich ein ranghohes Führungsmitglied der Terrormiliz Al-Shabaab befinden. Die Angriffe gelten als Reaktion auf einen Anschlag in Mogadischu vom Samstag.

Bei Drohnenangriffen in Somalia sind Medienberichten und dem Geheimdienst zufolge mehrere Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Unter den Toten soll ein ranghohes Führungsmitglied der Terrormiliz sein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht auf Montag aus Geheimdienstkreisen. Auch mehrere Staatsmedien berichteten übereinstimmend über den Vorfall. Die Drohnenangriffe seien demnach eine Reaktion auf den Bombenanschlag in der Hauptstadt Mogadischu vom Samstag gewesen.

Bei den Angriffen sollen Drohnen des US-Militärs eingesetzt worden sein, wie die US-Kommandozentrale für Einsätze in Afrika (Africom) mitteolte. Demnach seien die Vergeltungsangriffe mit der Regierung des ostafrikanischen Landes abgestimmt worden. Insgesamt wurden demnach drei Luftangriffe geflogen, dabei seien vier Terroristen getötet worden.

USA stufen Al-Shabaab als "weltweite Bedrohung"ein

Somalia selbst verfügt über keine Kampfdrohnen, sondern greift auf die Hilfe seiner Verbündeten zurück. Das US-Militär stuft Al-Shabaab als "weltweite Bedrohung" ein und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Miliz auch Anschläge in den USA plant.

Bei dem verheerenden Anschlag in Mogadischu waren am Samstag knapp 100 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Augenzeugen sprachen von einem Bild der Verwüstung, nachdem ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einem Kontrollpunkt in einem belebten Stadtviertel während des morgendlichen Berufsverkehrs in die Luft gesprengt worden war. Obwohl es zunächst kein Bekennerschreiben gab, wird hinter dem Anschlag die Al-Shabaab-Miliz vermutet.

Die "New York Times" hatte vor mehreren Monaten berichtet, die USA hätten unter Präsident Donald Trump ihren "Schattenkrieg" in Somalia gegen islamistische Terroristen kräftig ausgeweitet. Allein in den ersten beiden Monaten 2019 seien bei 24 Luftangriffen in Somalia 225 Menschen getötet worden. 2018 sei mit 326 Toten bei 47 Luftangriffen ein trauriger Rekord erreicht worden, hatte das Blatt unter Berufung auf US-Militärdaten berichtet.

(APA/dpa/Red.)