Wie die Wiener von der Silvesterfeier öffentlich heimfahren können

Neben allen U-Bahnen sind auch viele Straßenbahn- und Buslinien durchgängig unterwegs. Am Vormittag kommt des wegen des traditionellen Silvesterlaufs zu einer Ringsperre.

In der Silvesternacht werden wieder Hunderttausende Wiener in Lokalen oder beim Outdoor-Partyparcours, dem Silvesterpfad in der Innenstadt, verbringen. Damit die große Schar an Feiernden zur späten Stunde auch wieder nach Hause kommt, schieben die Wiener Linien Extraschichten. Zusätzlich zu allen U-Bahnen sind zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien durchgängig unterwegs.

Das stark ausgeweitete Angebot ersetzt gleichzeitig den Nightline-Fahrplan. Konkret werden die Bim-Linien D, 1, 2, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62 und 71 die ganze Nacht verkehren, informierten die Wiener Linien am Montag in einer Aussendung. Dazu kommen noch die Autobusverbindungen 7A, 26A, 29A, 35A, 66A, 68A, 68B und 73A. Sie fahren im 15-Minuten-Takt oder noch dichter. Die Anruf-Sammeltaxi-Linien (ASTAX) N17, N23, N61 und N90 sind ebenfalls bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Station Stephansplatz

Die U-Bahnen sind wie gewohnt auf allen Linien durchgängig unterwegs. Allerdings wird die U1-/U3-Station Stephansplatz ab circa 21.30 Uhr wegen des hohen Besucherandrangs auch heuer wieder nicht eingehalten. Die City-Busse 1A, 2A und 3A werden in der Silvesternacht komplett eingestellt. Auch auf den Ringlinien D, 1, 2 und 71 wird es aus Sicherheitsgründen zwischen 20.00 und 2.00 Uhr Einschränkungen geben. Sie werden kurz oder geändert geführt.

Verkehrsbehinderungen wird es am morgigen Dienstag aber auch schon tagsüber geben - vor allem für Autofahrer. Denn aufgrund des alljährlichen Silvesterlaufs werden ab etwa 10.30 bis 13.00 Uhr der gesamte Ring sowie der Franz-Josefs-Kai gesperrt. Der Verkehr wird über die Zweierlinie umgeleitet, abschnittsweise kann es dort laut ARBÖ zu Staus kommen. Schon ab 9.45 Uhr und bis 13.00 Uhr werden die Ringlinien D, 1, 2 und 71 sowie die Autobuslinie 74A geteilt bzw. kurz geführt.

