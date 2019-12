Gutes Jahr für Anleger: ATX schließt mit Plus von 16 Prozent

Wiener Börse schließt mit deutlichem Plus.

Obwohl der heimische Leitindex am letzten Handelstag ein kleines Minus hinnehmen musste, erzielte er auf Jahressicht ein deutliches Kursplus.

Die Wiener Börse hat den letzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Minus beendet, liegt auf Jahressicht aber gut 16 Prozent im Plus. Der heimische Leitindex ATX fiel am Montag in einer verkürzten Börsensitzung gegenüber dem Vortag um 25,6 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3.186,94 Zähler.

Auf Jahressicht hat der ATX damit aber deutlich zugelegt. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der Index 441,16 Punkte oder 16,07 Prozent im Plus.

Der ATX Prime schloss am Montag mit einem Minus von 0,77 Prozent oder 12,5 Punkten bei 1.607,62 Einheiten. Das Tageshoch erreichte der ATX im Frühhandel mit 3.212,98 Zählern. Der Schlusskurs von 3.186,94 Zählern war auch gleichzeitig das Tagestief.

Die Spitzenreiter bei der einzelnen Titeln sind s Immo, Wienerberger und CA Immobilien.

Auch DAX deutlich im Plus

An der Börse in Frankfurt lief es noch besser. Mit einem Anstieg des DAX um mehr als 25 Prozent konnte sich das Börsenjahr 2019 sehen lassen. Es war der stärkste Anstieg des DAX seit Jahren. Die Kurse schafften die Kehrtwende: 2018 war für den deutsche Leitindex noch das verlustreichste Jahr seit der internationalen Finanzkrise 2008 gewesen.

Auch der MDAX der mittelgroßen Werte, der vor dem Wochenende ein Rekordhoch erreicht hatte, gab am Montag nach. Für ihn ging es um 0,79 Prozent auf 28.312,80 Zähler nach unten. Auf das Jahr gesehen ließ der MDAX mit einem Gewinn von mehr als 30 Prozent den DAX hinter sich.

(APA/dpa-AFX)