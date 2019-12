Monthy-Python-Weggefährte Neil Innes gestorben

Innes spielte in dem "Leben des Brian" eine Nebenrolle.

Der britische Klamaukmusiker und zeitweilige Monty-Python-Songschreiber Neil Innes ist tot. Er starb am Sonntag, wie sein Agent mitteilt. Innes wurde 75 Jahre alt. "Wir haben eine schöne, freundliche Seele verloren, deren Musik und Songs die Herzen aller berührt und deren Intellekt und Suche nach der Wahrheit uns alle inspiriert haben", hieß es in der Verlautbarung.

Innes hatte seine ersten Erfolge mit einer Klamaukgruppe, die sich Bonzo Dog Doo-Dah Band nannte. Die Band landete 1968 mit ihrem Song "I'm the Urban Spaceman" auf Platz fünf in den britischen Charts. Später galt er streckenweise als siebentes Mitglied der legendären Comedytruppe Monty Python. Er schrieb die Songs "Knights of the Round Table" und "Brave Sir Robin" für den Film "Ritter der Kokosnuss". Bei der Bibelfilmparodie "Das Leben des Brian" spielte er eine Nebenrolle. Später persiflierte Innes mit der Band The Rutles und Songs wie "Cheese and Onions", "Ouch!" und "Get Up and Go" die Beatles.

