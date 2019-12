Bussi-Bar und „Fledermaus“: Wie Wien feiert

(c) APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER

Manche feiern traditionell mit Walzer und „Dinner for One“, andere tanzen lieber in der Pratersauna oder stoßen nach dem Speed-Dating mit neuen Bekanntschaften an. Ein kleiner Silvesterguide für Spontane.

Wien. Bei den einen ist der Silvesterabend bereits seit Monaten geplant. Andere sind hingegen eher spontaner Natur. Das Angebot für Spätentschlossene in Wien ist zum Glück breit aufgestellt: von der Bussi-Bar auf dem Silvesterpfad über die traditionelle „Fledermaus“ vor der Staatsoper bis zu Drum 'n' Bass im Flex. Eine kleine Zusammenfassung für all jene, die noch etwas Inspiration für die Feier zum Jahreswechsel brauchen.