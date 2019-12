Brexit: Jagdsaison auf Europa ist eröffnet

(c) APA/AFP/TOLGA AKMEN

Für Teile der britischen Öffentlichkeit steht bereits fest, wer für all ihre enttäuschten Brexit-Hoffnungen verantwortlich sein wird: nämlich die Europäer.

London/Wien. „Europa wird den Brexit-Kampf um ein Handelsabkommen verlieren“ – mit diesen Worten stimmte das europafeindliche Boulevardblatt „Sunday Express“ seine Leser auf die bevorstehenden Verhandlungen über das künftige (Wirtschafts-)Verhältnis Großbritanniens zur EU ein. Die Gespräche sollen unmittelbar nach dem Tag des Austritts am 31. Jänner und dem Beschluss der Verhandlungs-Leitlinien in London und Brüssel beginnen. Ins selbe Horn stieß in den vergangenen Tagen unter anderem die „Times“, die von „Drohungen“ der EU hinsichtlich der Dauer dieser Verhandlungen schrieb.