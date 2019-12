Bloombergs Wahlkampf-Flächenbombardement

Der Milliardär Michael Bloomberg überflutet die sozialen Medien und TV-Sender mit Werbespots. New Yorks Ex-Bürgermeister nimmt in seiner ausgeklügelten Kampagne Donald Trump und seine enttäuschten Wähler ins Visier.

Wien/Washington. Der Präsident, die Mehrzahl seiner Herausforderer und die Kongressführer sind mit dem Impeachment-Drama und dem Prozedere im Senat beschäftigt. Neue Indizien – etwa ein Mail des Weißen Hauses an das Pentagon unmittelbar nach Donald Trumps Telefonat mit Wolodymyr Selenskij – belegen, wie ernst es ihm mit der Suspendierung der US-Militärhilfe an die Ukraine war. Noch Ende August ließ der US-Präsident drei enge Mitarbeiter – Außenminister Pompeo, Verteidigungsminister Esper und Sicherheitsberater Bolton – abblitzen, die ihn umzustimmen versuchten.

Der Einzige, der sich in der Causa demonstrativ bedeckt hält, der auch nicht an den TV-Debatten der Demokraten teilnimmt und sich weitgehend unterhalb des Radars der Öffentlichkeit bewegt, ist Michael Bloomberg. Und es hat nichts damit zu tun, dass Trump den Spätstarter unter seinen demokratischen Rivalen zumeist als „Little Michael“ verhöhnt.

Vielmehr konzentriert sich der 77-Jährige auf die Prämisse, die Wiederwahl des Präsidenten zu verhindern. „Wir können uns nicht nochmals vier solche Jahre leisten. Ich habe mir die Kandidaten angeschaut, und ich dachte: Donald Trump wird sie auffressen“, sagte er unlängst in einem TV-Interview als Begründung für seinen Sinneswandel, sich doch ins Bewerberfeld einzureihen.

In ausgewählten Auftritten vor US-Militärs in Norfolk oder beim UN-Klimagipfel in Madrid präsentiert sich Bloomberg als Trump-Alternative, als ein Milliardär mit Gewissen. Der New Yorker Ex-Bürgermeister, dessen Vermögen das Magazin „Forbes“ auf 54 Milliarden Dollar taxiert, verfolgt eine ausgeklügelte Wahlkampfstrategie. Der Gründer der gleichnamigen Finanz-Nachrichtenagentur gilt als Mann der Zahlen und Statistiken. Als abschreckendes Beispiel dient Jeb Bush. Seine „Kriegskasse“, vor vier Jahren mit 100 Millionen Dollar prall gefüllt, blieb ohne Effekt. Die Republikaner fielen übereinander her – und Trump profitierte.

300 Mio. Dollar in drei Monaten

Bloomberg hat nun ein Flächenbombardement gestartet. Allein bis zum „Super Tuesday“ am 3. März könnte er 300 bis 400 Millionen Dollar in seine Kampagne gepumpt haben, schätzt Advertising Analytics laut „New York Times“. Demnach gab er in den vergangenen vier Wochen auf Facebook und Google 18 Millionen Dollar aus, für TV-Spots 128 Millionen.

Er überflutet soziale Medien und TV-Sender, und er nimmt gezielt wankelmütige Trump-Wähler in den Swing States ins Visier. Seine Analysten wollen herausgefunden haben, dass zehn bis 15 Prozent dieser Wähler umgedreht werden können – Bürger, die frustriert sind über die marode Infrastruktur und verärgert über den Versuch, die Gesundheitsreform Barack Obamas zu kippen, ohne eine Alternative parat zu haben; Frauen in den Vorstädten, die schockiert sind von der Waffengewalt – und Konservative, die es von der Explosion des Budgetdefizits sind.

Bloombergs Botschaften lauten: „Sag Nein zum Chaos“ oder „Ein neuer Tweet, eine weitere Lüge“. In den nationalen Umfragen liegt er derzeit nur bei rund fünf Prozentpunkten. Doch Bloomberg rechnet damit, dass Joe Biden als Favorit einbrechen wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2019)