Hat Indien die Botschafterin aus Wien vorzeitig zurückgerufen?

Die Diplomatin soll exorbitant viel Geld ausgegeben haben. Ihre Amtszeit in Wien wäre ohnehin bald zu Ende.

Einen Monat früher als geplant muss die indische Botschafterin in Österreich, Renu Pall, offenbar zurück nach Neu Delhi. Wie indische Medien berichten, werfen ihr die Behörden vor, in ihrer Funktion als Botschafterin über die Maßen Geld ausgegeben zu haben; es gebe finanzielle Unregelmäßigkeiten, die sich im Millionenbereich (Indische Rupie) bewegen würden, heißt es.

Indian diplomat Renu Pall recalled!

Indian diplomat Renu Pall recalled!

To face charges of misuse of govt. money and financial irregularities barely one month prior to completing her normal tenure.