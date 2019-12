Alle Österreicher für Neujahrsspringen qualifiziert

Philipp Aschenwald zeigte sich vor prächtiger Kulisse in Garmisch-Partenkirchen in guter Form für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee.

Philipp Aschenwald wurde in der Qualifikation um nur einen Zehntel Punkt vom Deutschen Karl Geiger geschlagen.

Alle angetretenen Österreicher haben eine erfolgreiche Qualifikation für das Neujahrsspringen im Rahmen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen (14 Uhr/live ORF 1) absolviert. Hinter Karl Geiger (139 m) wurde Philipp Aschenwald als bester Österreicher Zweiter. Mit 140 m hatte er den weitesten Sprung absolviert, mit 142,6 Punkten aber ein Zehntel weniger als der Deutsche bekommen. Damit verpasste er nur hauchdünn den Qualifikations-Siegerscheck von 5000 Euro.

Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan wurde am Silvestertag ex aequo mit dem Slowenen Peter Prevc Dritter (je 138 m/140,9 Punkte). Stefan Kraft kam auf Platz sieben, Michael Hayböck auf 16, Daniel Huber auf 19, Jan Hörl auf 22, Clemens Leitner auf 42 und Gregor Schlierenzauer auf 44. Somit kommt es beim Neujahrsspringen wie schon beim Auftaktspringen in Oberstdorf zu einem Österreicherduell zwischen Kraft und Schlierenzauer im ersten Durchgang.

Die beiden Zimmerkollegen Kraft und Hayböck plagt derzeit außerdem ein Erkältungs-Virus. Kraft, in der Tourneewertung als Vierter derzeit aussichtsreicher Österreicher, ist am Dienstag mit Schnupfen aufgewacht. Hayböck, der zum Auftakt mit Rang 14 überrascht hatte, gehe es laut Informationen besser. Bereits bei der Tournee 2016/17 war das Duo von einem hartnäckigen Magen-Darm-Virus betroffen.

(APA)