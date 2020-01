Gibt es die Fundis noch? Und wenn ja, wie viele?

Kann Türkis-Grün auf den letzten Metern noch scheitern? Selbst wenn nicht: Leicht wird es Werner Kogler auch danach nicht haben mit seinen Leuten.

Der Tiroler Blogger Markus Wilhelm hat dann auch jene, die noch nicht in Aufregung versetzt waren, in Aufregung versetzt: „Türkise Grauslichkeiten, grün verpackt“ würde man im Integrationskapitel des Regierungspakts zu sehen bekommen. Wie etwa einen Sanktionsmechanismus bei Integrationsverweigerung. Und auch der oberösterreichische SPÖ-Landesgeschäftsführer, Georg Brockmeyer, stichelte via Twitter mit: „Sicherheitshaft, Präventivhaft? Früher hieß so etwas Schutzhaft, und es ist mit Menschen- und BürgerInnenrechten unvereinbar.“