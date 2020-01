Stichwahl in Kroatien: „Wer ist die kleinere Katastrophe?“

(c) imago images/Pixsell (Igor Soban/PIXSELL via www.imago)

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt kämpft Kolinda Grabar-Kitarović um ihre Wiederwahl. In den Umfragen liegt ihr Herausforderer, Ex-Premier Zoran Milanović, voran.

Osijek. Noch immer wird auf dem Weihnachtsmarkt im kroatischen Osijek Glühwein ausgeschenkt. Volksweisen scheppern über die weiß getünchten Holzhütten auf dem Ante-Starčević-Platz. Ein Weihnachtsmann auf einer Rikscha schneidet Zoran Milanović im nahezu leer gefegten Zentrum der Provinzstadt fast den Weg ab, als der in einen Wildledermantel gehüllte Kandidat in der Abenddämmerung zu den aufgebauten TV-Kameras schreitet.



„Herr Präsident, Herr Präsident“, rufen einige Dutzende Schaulustige begeistert, während der Stimmenjäger willig Hände schüttelt und selbst mit einem ihm dargebotenen Pudel geduldig lächelnd für ein Selfie posiert. „Es wird ein knappes Rennen“, so die Botschaft des sozialdemokratischen Ex-Premiers vor der Stichwahl am kommenden Sonntag an die fröstelnden Journalisten. In der „zweiten Halbzeit“ von Kroatiens Präsidentenkür sei mit einem „völlig anderen Spiel“ zu rechnen: „Ich werde bis zum Ende alles geben, um das entscheidende Tor zu erzielen.“