Kim droht mit einer neuen „Wunderwaffe“

Verbalschlag des nordkoreanischen Diktators gegen die USA.

Tokio/Seoul. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat das Jahresende für einen verbalen Schlag gegen die USA genutzt. Am Ende einer mehrtägigen Tagung des Zentralkomitees seiner altkommunistischen Partei drohte der Diktator den USA mit einer „neuen strategischen Waffe“, sollte Washington seine „feindselige Politik“ nicht aufgeben.

Die gute Nachricht aus Pjöngjang: Der von aller Welt befürchtete Test einer weiteren atombestückten Interkontinentalrakete ist ausgeblieben. Die schlechte Nachricht ist allerdings: Kim fühlt sich nicht mehr an das mit den USA so mühselig ausgehandelte Moratorium für die Entwicklung von Atomwaffen und die Erprobung von Raketensystemen gebunden. Er habe sich um gegenseitiges Vertrauen bemüht und dafür die Teststopps als Vorleistung erbracht, wird Kim von seinen Staatsmedien zitiert. Stattdessen würden die USA sein Land militärisch bedrohen und versuchen, es durch Sanktionen zu „erdrosseln“. Sein Fazit: „Unter diesen Umständen gibt es keinen Grund für uns, länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu sein.“

„Tief enttäuschend“

Washington reagierte eher zurückhaltend. Das Ende der Teststopps sei für die USA „tief enttäuschend“, erklärte Außenminister Mike Pompeo. „Wir wollen Frieden, keine Konfrontation.“ Er hoffe, dass Kim seine Entscheidung noch überdenken und „Frieden und Wohlstand gegenüber Konflikt und Krieg“ vorziehen werde. Damit spielen die USA den Ball wieder an Nordkorea. Denn Kim Jong-un ließ offen, ob er dennoch zu weiteren Verhandlungen bereit ist. Die Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang sind seit Monaten blockiert, weil beide Seiten von ihren diametralen Erwartungen nicht abrücken wollen. Drei Spitzentreffen zwischen Trump und Kim sowie unzählige Beratungen auf Arbeitsebene brachten warme Worte, aber keinerlei Ergebnisse.

Die USA erwarten die „vollständige Denuklearisierung“ Nordkoreas, das sich wiederum an den US-Manövern mit Südkorea stößt. Überdies habe Washington gegen alle Versprechen ultramoderne Waffen in Südkorea stationiert. Im Hintergrund arbeitet das Kim-Regime mit Moskau und Peking an einer schrittweisen Aufhebung der globalen Sanktionen.

