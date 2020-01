Erste-Kontrollor verstorben

Der US-Amerikaner saß seit Mai 2007 im Kontrollgremium der Ersten.

Wien. Brian D. O'Neill, Mitglied des Aufsichtsrats der Erste Group, ist verstorben. Das teilte das Bankinstitut am Silvestertag mit. Der US-Amerikaner saß seit Mai 2007 im Kontrollgremium der Ersten. Zuletzt war er im Management des US-Vermögensberaters Lazard.

„Wir werden Brian als einen großartigen Kollegen und Freund in Erinnerung behalten“, erklärte Aufsichtsratschef Friedrich Rödler. O'Neill habe stets sein umfassendes Wissen und seine Erfahrung eingebracht „und uns mit seinem scharfen Verstand in vielen Diskussionen und bei wichtigen Entscheidungen für die Erste Group unterstützt“, so Rödler weiter. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2020)