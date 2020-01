Buschbrände in Australien färben Gletscher in Neuseeland braun

Die katastrophalen Buschbrände in Australien hinterlassen auch tausende Kilometer entfernt in Neuseeland ihre Spuren: Dort färbte herübergewehte Asche sonst schneeweiße Gletscher bräunlich.

Ash from the horrific fires back home in Australia is highly visible here; in the air and also coating the surface of Fox Glacier today. Surreal! #foxglacier #AustraliaBurns pic.twitter.com/kjsg0b5Ih7 — Mark Davis (@aumarkdavis) January 1, 2020

Die australischen Rauchwolken hatten an Neujahr erstmals Neuseeland erreicht, als die Sonne je nach Intensität des Qualms eigentümlich rot oder gold gefärbt am Himmel stand. "Der Rauch, der über 2.000 Kilometer über die Tasmanische See gezogen ist, ist deutlich sichtbar", schrieb der neuseeländische Wetterdienst MetService im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Sicht liege in den am schlimmsten betroffenen Regionen unter zehn Kilometern.

"Wir können die Brände hier in Christchurch riechen", schrieb die Twitter-Nutzerin Miss Roho. Eine Frau namens Rachel postete ein Foto des braun eingefärbten Franz-Josef-Gletschers, der mehr als 2.000 Kilometer von Australien entfernt ist. Grund für den "karamellisierten Schnee" sei die Asche von den Buschbränden, schrieb sie. Einen Tag zuvor sei der Gletscher noch weiß gewesen.

