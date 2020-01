Netanjahus Neujahrsbotschaft in eigener Sache

In einem machtstrategischen Schachzug suchte der Premier um parlamentarische Immunität an – und gewann Zeit, um seinen Korruptionsprozess hinauszuzögern. Bei der dritten Wahl in elf Monaten droht ihm aber ein Denkzettel.

Wien/Jerusalem. Ein Lächeln, das Zuversicht ausstrahlen sollte, zog sich über das Gesicht Benjamin Netanjahus, als sich der israelische Premier am Neujahrsabend an die Nation wandte. In seiner Neujahrsbotschaft ging es indes nicht um die Zukunft des Landes, sondern vor allem um seine eigene. Und der Zeitpunkt seiner TV-Ansprache war auch weniger diktiert vom jahresbedingten Neubeginn als von gesetzlichen Fristen.



Drei Stunden vor Ablauf einer Deadline suchte der Premier um parlamentarische Immunität an – ein Novum in Israel.