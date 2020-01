Absprung auf eigene Gefahr

Vor dem Bergisel-Springen kritisiert „Younion“-Gewerkschafter Gernot Baumgartner den ÖSV, weil die Vorspringer nicht pflichtversichert sind – trotz VwGH-Urteils.

Innsbruck. Als Vorspringer hat man es beim Skispringen, speziell bei dieser Vierschanzentournee, wirklich nicht leicht. In Garmisch-Partenkirchen musste einer auf dem Gang des Teamhotels schlafen, die Organisation hatte auf ihn schlichtweg vergessen. Auf dem Bergisel aber, wo am Freitag die Qualifikation für die dritte Tourneestation anhebt sowie in Bischofshofen liefern diejenigen, die bei schlechten Wind- und Wetterverhältnissen die Anfahrtsspur räumen und alle Turbulenzen meistern müssen, ehe ein Bewerb starten kann, sogar Zündstoff. Denn sie müssen es – laut ÖSV – auf freiwilliger Basis machen. Es gibt weder Pflichtversicherung noch Event-Anstellung.



Ausgelöst wurde die Vorspringer-Debatte durch Lukas Müllers folgenschweren Sturz im Jänner 2016 auf dem Kulm. Er erlitt einen inkompletten Querschnitt und sitzt seither im Rollstuhl. Weil es der ÖSV als Freizeitunfall einstufte, wurde geklagt. Erst der Verwaltungsgerichtshof entschied als höchste Instanz im April 2019 zugunsten des Kärntners: Es war ein Arbeitsunfall.



Der ÖSV akzeptiere das Urteil, sehe es aber als „Einzelfallentscheidung“, bestätigt Generalsekretär Klaus Leistner der „Presse“.