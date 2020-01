Grünes Licht für Militäreinsatz in Libyen

Türkisches Parlament stimmte für Erdoğans Plan.

Ankara. Das türkische Parlament hat in einer Sondersitzung der Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen zugestimmt. Das Mandat für den Militäreinsatz soll ein Jahr lang gültig sein. Nach insgesamt drei Offensiven in Syrien startet die Türkei damit ihre nächste außenpolitische Operation. Ankara geht es dabei um Einfluss in der Region, aber auch um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Gegen den Antrag stimmten 184 Abgeordnete, eine Mehrheit von 325 Parlamentariern stimmte dafür.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, will die international anerkannte Regierung Tripolis unter Ministerpräsident Fayez al-Sarraj in ihrem Kampf gegen den abtrünnigen General Khalifa Haftar unterstützen. Bereits Ende November hatte Erdoğan mit Sarraj ein umstrittenes Militärabkommen geschlossen. Darin wurde vereinbart, dass Soldaten und Polizisten zu Trainings- und Ausbildungszwecken ins jeweils andere Land geschickt werden können.

Streitpunkt Erdgas

In einem zweiten Abkommen ging es um die Ausweitung der türkischen Seegrenzen im östlichen Mittelmeer – und somit um die reichen Gasvorkommen vor der Küste Zyperns. Ankara will an der Ausbeutung der Vorkommen teilhaben; in den Anrainerstaaten sorgt das für scharfe Kritik. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2020)