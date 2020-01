So wird Türkis-Grün!

Na bitte, haben wir es Ihnen nicht gesagt? Kaum war Türkis-Grün am Abend des 1. Jänner fix, da gab es auch schon kein Feuerwerk mehr.

Am Vorabend hatte es noch ein großes gegeben. Auch den Prosecco im Freien unterm Heizschwammerl können Sie sich künftig aufzeichnen. Und so wird das weitergehen.

Aber auch die neue türkis-grüne Regierung selbst wird mit gutem Beispiel vorangehen: Sie wird zu den EU-Treffen in Brüssel künftig mit der Jacht anreisen. Und das ist ja auch gar nicht so schwer: Man steigt einfach in Wien in die Donau ein, fährt Richtung Schwarzes Meer, nimmt die Bosporus-Schleuse, steigt ins Mittelmeer um, dann durch den Suez-Kanal, einmal um Afrika herum, vorbei am – wie passend – Kap der Guten Hoffnung, und in Antwerpen steigt man dann wieder aus. Den Rest des Weges nach Brüssel erledigt man mit der Postkutsche – ein oder zwei PS dürften reichen.

Auch die Grünen werden von ihrem Lifestyle Abstriche machen müssen, die wehtun. Der Party-Small-Talk im Loft in Wien Neubau – Schimpfen über den immer rechter werdenden Sebastian Kurz und seine Schnöselpartie – fällt nun leider aus. Und auch die schönen Schwarz-Weiß-Zeichnungen wird man von der Wand – oder von Twitter – nehmen müssen. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2020)