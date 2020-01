Hannah Arendt: Die betörend rauchende Stardenkerin

Wie interessiert man Teenager und Erwachsene für das Denkleben Hannah Arendts? Dem für seine Cartoons im „New Yorker“ bekannten Zeichner Ken Krimstein gelingt das locker – mit einer Graphic Novel.

Cartoonisten sind oft unterschätzte Philosophen. Dass sie etwas so Abstraktes wie Philosophie direkt zum Thema machen, wie es Ken Krimstein getan hat, kommt aber selten vor. Der für das Magazin „New Yorker“ tätige Zeichner hat eine in den USA bereits viel gerühmte Graphic Novel über das Leben und Denken von Hannah Arendt verfasst. Unter dem Titel „Die drei Leben der Hannah Arendt“ ist sie nun auch auf Deutsch erschienen.