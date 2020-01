Wer selbstlos hilft, fühlt Schmerzen weniger stark

(c) Getty Images (Joern Pollex)

Altruismus fördert Wohlbefinden, auch kurzfristig. Aber warum?

Forscher können ganz schön brutal sein. Psychologen und Mediziner der Peking-Universität traktierten ihre Probanden mit Elektroschocks, schnürten ihre Arme ab und ließen sie ihre Hände minutenlang in eiskaltes Wasser halten (Pnas, 30.12.). Hintergrund der Übung: Für Naturwissenschaftler muss es als lästiges Rätsel erscheinen, dass Menschen selbstlos handeln. Es ist zwar gut für die Gemeinschaft (und deshalb in allen Kulturen hoch geachtet), aber schlecht für den Handelnden selbst, der dabei Geld, Energie oder gar sein Leben verliert, also seine biologische Fitness nicht gerade steigert. Doch, wie frühere Arbeiten erklären: Altruismus verbessere das langfristige Wohlbefinden. Die neuen Experimente ergänzen: Er reduziert auch aktuell Schmerzen. Das zeigen schon zwei Pilotstudien. Wer etwa Blut spendet, spürt den Einstich weniger, als wer sich Blut für eine Kontrolluntersuchung abnehmen lässt – obwohl bei der Spende viel mehr und mit dickeren Nadeln abgezapft wird.

Solche lebensnahen Tests haben einen Nachteil: Altruisten „im Echtbetrieb“ könnten spezifische Eigenschaften mitbringen, die der eigentliche Grund für ihre Schmerzresistenz sind. Also ab ins Labor. Dort fügt man zufällig ausgewählten Probanden Schmerz zu, sieht, dass sie gleich empfindlich sind, teilt sie dann in zwei Gruppen, gibt nur einer die Möglichkeit, selbstlos zu handeln, der Kontrollgruppe nicht, tut schließlich allen noch einmal weh – und kommt zum Fazit, dass gelebte Hilfsbereitschaft Schmerz reduziert. Der Kernspintomograf zeigt vermehrte respektive verminderte Aktivierung relevanter Hirnregionen.

Mehr Sinn im Leben

Was durchaus seltsam ist: Wer etwa Geld spendet, verliert eigene Ressourcen, und das macht uns im Normalfall anfälliger für Schmerzen. Zur Erklärung verweisen die chinesischen Autoren auf frühere Studien: Altruismus gebe dem Leben einen Sinn, ein Orientierungssystem, so wie Religion. Das dämpfe unangenehme Empfindungen, auch Schmerz. Dazu kämen das Gefühl besserer Selbstkontrolle und die Ablenkung, weil man sich ja auf die Not anderer konzentriert. Blöd ist dabei nur: Solches Wissen lässt sich nicht nutzen. Denn wer anderen hilft, um sich von Schmerzen zu befreien, handelt damit gerade nicht mehr altruistisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2020)