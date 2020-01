Love is all you need

Karibik. Manche Paare wollen ihre Hochzeitsaktivitäten übersichtlich halten und ein Wedding-Package in der Hotellerie buchen. Manche landen dabei auf Barbados.

Chiara und Alessandro haben davon geträumt, viele Monate lang. Seit Alessandro seiner Verlobten endlich den Heiratsantrag gemacht hat, ganz romantisch bei einem Candle-Light-Dinner am Strand von St. Lucia, haben die beiden Römer auf ihre Hochzeit hingearbeitet. Wochenlang geplant und viele beschwichtigende Gespräche geführt, um die stattliche Verwandtschaft in Schach zu halten. Denn alles, was die beiden 31-Jährigen wollen, ist heiraten – und das allein vor der traumhaften Kulisse des Karibischen Meeres.

Ziel sollte die Kleine Antillen-Insel Barbados sein – ein beliebtes Hochzeitsziel – und dort wiederum das Sandals Royal Barbados am Maxwell Beach, ein Ressort im Süden des Inselstaats und nur einen Katzensprung von Georgetown, der Hauptstadt von Barbados, entfernt. Dort hat man Routine, Hochzeiten werden hier fast täglich gefeiert. Sei es im eher ruhig gelegenen Gartenpavillon mit größtmöglicher Privatheit, sei es unter einem Hochzeitsbogen am Strand mit jeder Menge Zuschauern.

Tropen und Torte

Patricia Arthur ist die Wedding-Managerin des mehrfach ausgezeichneten Adults-Only-Resorts. „Jedes Paar ist anders, hat andere Wünsche, Träume, Visionen. Und die versuchen wir möglich zu machen. Dafür haben wir rund 13 Mitarbeiter, die alles erklären, zeigen, organisieren. Schließlich soll das der schönste Tag im Leben werden“, erklärt sie. Das italienische Paar hat sich für das „Tropical Wedding“-Paket entschieden. Dieses Hochzeitsarrangement umfasst den Brautstrauß für Chiara, die Corsage für den Bräutigam, einen kleinen Hochzeitstisch und eine zweistöckige Hochzeitstorte. Mehr wollen die beiden Italiener auch nicht, die sich ja schon dem heimischen Großgelage entzogen haben.

Überhaupt genießt das junge Paar die Annehmlichkeiten des All-Inklusive-Resorts umfänglich, denn der Alltag zu Hause in Rom ist mehr als stressig. 40 bis 50 Stunden pro Woche arbeitet Alessandro als Grafikdesigner in einer großen Werbeagentur, während Chiara mindestens sechs Tage pro Woche in einem kleinen Juweliergeschäft an der Via Cavour unweit des Kolosseums steht. Da bleibt nicht viel Zeit für Gemeinsamkeiten. Aber jetzt, endlich Zeit für einander haben.

Chiara bekommt vor Aufregung rote Flecken im Gesicht, als Patricia sie auf ihr Brautkleid anspricht: „Oh, mein Gott, ich kann es kaum erwarten, es endlich anzuziehen. Ich habe nächtelang mit meiner Freundin Maria daran gesessen, sie hat es genäht, nach einem Model von Marchesa“, begeistert sich die zukünftige Signora de Luca, „ich glaube, ich könnte tagelang von diesem Kleid erzählen“. Die Wedding-Managerin weiß aus Erfahrung, dass gerade Italiener sehr viel Wert auf Kleidung legen und „meist perfekt gestylt sind. Wir sind immer ganz begeistert, wenn wir die Paare sehen – und warten nur drauf, sie in den nächsten Wochen auf einem Titelblatt zu sehen.“

Honeymoon dann auf Jamaica

Am Abend vor dem großen Tag geht das Paar noch einmal alle Punkte durch, sie bestellen sich das Frühstück aufs Zimmer, buchen Make-up und Friseurtermin und einen Fotografen – zu Hause will man schließlich etwas vorzuzeigen haben. Da zum Hochzeitspaket auch ein festlich gedeckter Tisch in einem der 13 Resort-Restaurants gehört, reservieren sie sich den besten Platz im „Neptune's“, in vorderster Strandlinie und mit direktem Blick auf das Karibische Meer. Die Zeit nach der Trauung wollen die zwei in ihrer Suite verbringen, auf der Terrasse mit Badewanne und direktem Poolzugang.

Weitere sieben Tage haben die bald frisch Getrauten noch Zeit zu flittern. Auch dafür scheint sich eines der Adults-Only-Luxusresorts der in Jamaica beheimateten Hotelgruppe anzubieten: Im Sandals Grande Antigua, das immer wieder einmal unter die „World's Most Romantic Resorts“ gewählt wird, wollen die beiden Ja-Sager ihre ersten Tage als Mr. & Mrs. verbringen. Auch hier ein langer, weißer Traumstrand, ein tropischer Garten, Schwimm-, Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten, elf Restaurants, sieben Bars, jeweils sechs Swimming- und Whirlpools sowie ein Spa und jede Menge private Bereiche. Davon haben Chiara und Alessandro schon oft geträumt – zu zweit am Strand spazieren, in türkisen Fluten baden, dinieren im Kerzenschein.

JA AUF BARBADOS Info: Die karibische Insel ist Teil der Kleinen Antillen und war einst britisch. Barbados ist nicht vulkanisch und damit auch relativ flach. Es gibt viele Luxushotels, manche auch mit Hochzeits- angebot www.visitbarbados.org/de. Anreise: Von Wien über Frankfurt nach Barbados mit Austrian und Condor Wohnen und Heiraten: Zwei Sandals Resorts liegen nebeneinander: Sandals Barbados (elegante Zimmer/Suiten) und Sandals Royal Barbados (noch exklusi- ver). 20 Restaurants, elf Bars, viele Pools, Rooftop-Pool. Lagunen winden sich durch den tropischen Garten. Inklusiv sind alle Wassersportarten und Tauchgänge für zertifizierte Taucher. Sechs verschiedene Locations zum Heiraten sowie Packages und Organisation.

