Klage gegen Schauspieler Kevin Spacey fallengelassen

Ein Physiotherapeut hatte den Schauspieler beschuldigt, ihn bei einer Massage unangemessen berührt zu haben.

Eine weitere Klage wegen sexueller Belästigung gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey (60) ist fallengelassen worden. Die Nachlassverwaltung eines Mannes aus Los Angeles, der im September im Alter von 62 Jahren gestorben war, zog eine Klage gegen den Schauspieler zurück, wie Spaceys Anwältin der "New York Times" sagte.



Der Physiotherapeut hatte Spacey im vergangenen Jänner beschuldigt, ihn bei einer Massage unangemessen berührt zu haben. Im vergangenen Sommer hatte bereits ein Schauspieler eine Klage gegen Spacey zurückgezogen. Der Mann hatte Spacey beschuldigt, ihn in einem Restaurant auf der Insel Nantucket betatscht zu haben.



Zahlreiche weitere Menschen beschuldigen Spacey seit einiger Zeit ebenfalls sexueller Übergriffe, der oscargekrönte Schauspieler, der vor allem mit der Serie "House of Cards" weltweit berühmt geworden war, tritt seitdem kaum noch öffentlich auf. Zu Weihnachten hatte er sich allerdings mit einer bizarren Videobotschaft zurückgemeldet, in der er fröhliche Weihnachten gewünscht und verkündet hatte, dass es möglich sei, Gegner "mit Freundlichkeit" fertigzumachen.

#MeToo-Chronologie Weinstein . Ein Artikel der "New York Times" bringt den Weinstein-Skandal im Oktober 2017 ins Rollen. Immer mehr Schauspielerinnen werfen dem Produzenten sexuelle Belästigung vor. Er wird von seinem Filmstudio entlassen und aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Mittlerweile ist er wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe. Prozessbeginn ist am 6. Jänner.

. Ein Artikel der "New York Times" bringt den Weinstein-Skandal im Oktober 2017 ins Rollen. Immer mehr Schauspielerinnen werfen dem Produzenten sexuelle Belästigung vor. Er wird von seinem Filmstudio entlassen und aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Mittlerweile ist er wegen mehrerer Sexualdelikte angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe. Prozessbeginn ist am 6. Jänner. Cosby. US-Entertainer Bill Cosby wurde zwar schon vor der Weinstein-Debatte angeklagt. Doch der Schuldspruch wegen schwerer sexueller Nötigung gilt als erstes wichtiges Urteil seit Beginn der Bewegung: Der 81-Jährige muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Der frühere Komiker wurde von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, allerdings waren die meisten Fälle verjährt.

US-Entertainer Bill Cosby wurde zwar schon vor der Weinstein-Debatte angeklagt. Doch der Schuldspruch wegen schwerer sexueller Nötigung gilt als erstes wichtiges Urteil seit Beginn der Bewegung: Der 81-Jährige muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Der frühere Komiker wurde von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, allerdings waren die meisten Fälle verjährt. Spacey. Auch US-Schauspieler Kevin Spacey kommt zu Fall. Neben weiteren Männern macht Schauspieler Anthony Rapp im Herbst 2017 den Anfang. Er berichtet, als 14-Jähriger in den 1980er-Jahren von Spacey belästigt worden zu sein. Spacey fliegt aus der Netflix-Serie "House of Cards". Zudem wird er aus dem bereits gedrehten Ridley-Scott-Film "Alles Geld der Welt" herausgeschnitten.

Auch US-Schauspieler Kevin Spacey kommt zu Fall. Neben weiteren Männern macht Schauspieler Anthony Rapp im Herbst 2017 den Anfang. Er berichtet, als 14-Jähriger in den 1980er-Jahren von Spacey belästigt worden zu sein. Spacey fliegt aus der Netflix-Serie "House of Cards". Zudem wird er aus dem bereits gedrehten Ridley-Scott-Film "Alles Geld der Welt" herausgeschnitten. Fallon/Green. In Großbritannien führen Belästigungsvorwürfe Ende 2017 zu Rücktritten von Verteidigungsminister Michael Fallon und des Stellvertreters von Premierministerin Theresa May, Damian Green.

In Großbritannien führen Belästigungsvorwürfe Ende 2017 zu Rücktritten von Verteidigungsminister Michael Fallon und des Stellvertreters von Premierministerin Theresa May, Damian Green. Literaturnobelpreis. 2018 wird wegen eines Skandals um die Schwedische Akademie kein Literaturnobelpreis vergeben. Hintergrund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Mann eines Akademiemitglieds, Korruption und die Rücktritte mehrerer Jurymitglieder.

(APA/dpa)