Tom Brady: Der Kampf gegen die Zeit

In der ersten Play-off-Runde der National Football League (NFL) sind am Wochenende schon drei Titelanwärter zu sehen. Die New England Patriots mit Tom Brady (42) stehen im Fokus.

Zuerst bekommt es in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) der amtierende Champion New England Patriots mit den Tennessee Titans zu tun. Am Sonntagabend greifen New Orleans Saints (gegen die Minnesota Vikings) sowie Seattle Seahawks (bei den Philadelphia Eagles) ins Geschehen ein.

Dass das sogenannte Wild-Card-Wochenende so hochklassig besetzt ist, verdankt sich einer ausgeglichen verlaufenen Regular Season, in der sich kein Team wirklich von der Konkurrenz absetzen konnte. So schaffte Titelverteidiger New England mit zwölf Siegen nur zwei weniger als das beste Team des Grunddurchgangs, die Baltimore Ravens. Die Saints (13) haben sogar nur einen Sieg weniger auf dem Konto als die Ravens. Lediglich die Seahawks (11) tanzen in diesem Trio der Wild-Card-Favoriten geringfügig aus der Reihe.

Die Patriots sind erstmals seit zehn Jahren wieder am ersten Play-off-Wochenende im Einsatz. 2010 scheiterten Quarterback Tom Brady und Co. relativ klar an Baltimore. Bei keinem ihrer sechs Super-Bowl-Erfolge mussten die "Pats" schon in der Wild-Card-Runde einschreiten. Dass man heuer wieder so früh ran muss, hat sich der NFL-Meister mit einer 24:27-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen die Miami Dolphins selbst eingebrockt.

Keine 25 mehr

Kritiker wie ESPN-Moderator Max Kellerman machten Brady persönlich für diese Niederlage verantwortlich. Der 42-Jährige hat in seiner 20. NFL-Saison jedenfalls gezeigt, dass es mit zunehmendem Alter nicht einfacher wird. 60,8 Prozent seiner Pässe kamen an den Mann - nur zweimal in seiner Karriere war die Quote im Grunddurchgang niedriger. Wobei die zuletzt überschaubaren Leistungen nicht auf eine Verletzung zurückzuführen sind, wie Brady selbst feststellte. "Ich wünsche mir, ich hätte besser gespielt. Das ist alles", sagte er.

Sein Gegenüber ist Titans-Spielmacher Ryan Tannehill, der in seine erste Play-off-Partie geht. Interessant wird auch der Zweikampf der Cheftrainer: Tennessee-Coach Mike Vrabel spielte lange Zeit als Linebacker für die Patriots und gewann mit Coach Bill Belichick drei Super-Bowl-Ringe (2002, 2004 und 2005).

Die New Orleans Saints und die Minnesota Vikings (Sonntag 19.05 Uhr) stehen sich in der Play-off-Geschichte bereits zum fünften Mal gegenüber. "Es fühlt sich an, als hätten wir schon eine Menge Spiele gehabt", sagte Cheftrainer Sean Payton dementsprechend. Tatsächlich haben die formstarken Saints bisher nur gegen Philadelphia fünf Play-off-Duelle bestritten. Die Eagles empfangen danach (22.40 Uhr) als Sieger der Division NFC East die stärker eingeschätzten Seahawks.

Den Play-off-Auftakt bestreiten am Samstag (22.35 Uhr/alle Spiele live PULS 4) die Houston Texans, die das Überraschungsteam Buffalo Bills zu Gast haben. Die Texaner hoffen dabei auf die Rückkehr ihres Star-Verteidigers J.J. Watt, der sich im Oktober einen Faserriss im Brustmuskel zugezogen hat. "Es hat sich wirklich gut angefühlt", meinte der 30-Jährige nach einem Training unter der Woche.

(APA)