Grüner Bundeskongress: "Heute geht es um Historisches"

Live

Das letzte Wort über eine türkis-grüne Regierung haben die grünen (Basis-)Funktionäre - sie stimmen heute über die Koalition mit der ÖVP ab. Manche von ihnen mit Bauchweh. „Die Presse“ berichtet live.

Eine letzte Hürde steht dem Projekt Türkis-Grün noch bevor: Ob eine Bundesregierung mit ÖVP und Grünen kommt, liegt nämlich in der Hand der grünen Funktionäre. Das höchste Gremium der Partei, der Bundeskongress, stimmt heute Nachmittag darüber ab, ob die Grünen den Schritt in die Regierung machen sollen. Mehr als 270 stimmberechtigte Delegierte kommen dafür heute in Salzburg zusammen. „Die Presse“ berichtet live.

Parteichef Werner Kogler wird den Delegierten den Pakt mit der Volkspartei schmackhaft zu machen versuchen - anschließend stimmen sie darüber ab. Auch das grüne Regierungsteam muss per Votum bestätigt werden.

Kritische Stimmen gab es in den letzten Tagen - und auch am Samstag - bei den Grünen zur Koalitionsvereinbarung einige. Mit der Zustimmung zur Koalition mit Sebastian Kurz' ÖVP rechnet man dennoch. Der grüne Bundesvorstand zeigte schon am Freitagabend, wohin die Reise gehen soll: Die Parteispitze stimmte dem Regierungsabkommen zu - einstimmig.

Liveticker