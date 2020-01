Dänische Prinzenkinder besuchen Schule in der Schweiz

Der dänische Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary kommen mit ihren vier Kindern in die Schweiz.

Die Kinder des dänischen Kronprinz Frederik sollen für zwölf Wochen die internationale Schule Lemania-Verbier besuchen, teilte das Königshaus mit. Der Prinz Christian (14) und die Prinzessin Isabella (12) sowie die Zwillinge Vincent und Josephine - die am Mittwoch neun Jahre alt werden - beginnen die Schule am 6. Jänner.

Gemäß der neuen "Neue Zürcher Zeitung", welche am Freitag darüber berichtete, will das Prinzenpaar den Kindern die "Möglichkeit einer gemeinsamen Erfahrung in einem internationalen Umfeld" bieten. Die Mutter der Kinder werde zumeist beim Nachwuchs sein. Thronfolger Frederik werde die Zeit ebenfalls bei der Familie verbringen, wenn es seine Agenda erlaube, schreibt die NZZ mit Verweis auf eine weitere Mitteilung. Die Familie dürfte regelmäßig Skiferien in Verbier verbringen.

Die Lemania-Verbier International School ist eine internationale Schule für Kinder im Alter von drei bis vierzehn Jahren. Unterrichtet wird Französisch und Englisch.

(APA/sda)