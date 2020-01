Tonausfall in Elbphilharmonie: Besucher beginnen zu singen

Am Donnerstag fiel während eines Konzerts in der Hamburger Elbphilharmonie der Ton plötzlich aus. Doch die Besucher bewiesen Humor: Sie stimmten kurzerhand „Auf der Reeperbahn nachts um halb 1“ an.

Ein Konzertabend mit dem Titel „St. Pauli meets Elbphilharmonie“ stand am Donnerstagabend auf dem Programm der Hamburger Elbphilharmonie. Doch der Konzertabend mit einem All-Star-Ensemble von Stefan Gwildis über Volker Lechtenbrink bis Gitte Hænning musste aufgrund technischer Probleme frühzeitig abgebrochen werden.

Wie der NDR berichtet, soll bereits beim ersten Künstler des Abends die Technik versagt haben. Als Volker Lechtenbrink bei seinem zweiten Lied kaum noch zu verstehen war, wurde das Publikum zunächst in die Pause geschickt.

Wenn beim Jazz in der @elbphilharmonie die mikrofonanlage ausfällt, übernimmt das Publikum den Laden. Großer Moment #elphi #stpauli pic.twitter.com/G40SDNIBzk — Karin Volbracht (@kvolbracht) January 2, 2020

Einige Besucher sollen daraufhin lautstartk protestiert haben, andere wiederum reagierten humorvoll: Sie stimmen kurzerhand das Lied „Auf der Reeperbahn nachts um halb 1“ an. Auf Twitter postete eine Besucherin ein Video davon.