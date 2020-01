Ein Todesopfer bei Messerangrif im Süden von Paris

Der Täter attackierte im Pariser Vorort Villejuif mehrere Menschen, tötete eine Person und wurde wenig später selbst von der Polizei erschossen. Er soll „Allahu Akbar" gerufen haben.

Bei einem Messerangriff in einem Park im Süden von Paris hat ein Mann am Freitag einen Mann getötet. Mindestens zwei weitere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt, einer davon schwer, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Der Angreifer ist von der Polizei erschossen worden.

Gegen 14 Uhr hatte der Mann in der Parkanlage in Villejuif aus unbekannten Gründen mehrere Passanten mit einem Messer angegriffen, wie die Polizeipräfektur kurz nach dem Angriff mitteilte. Danach flüchtete er. Polizisten hätten den Mann wenig später im Nachbarort L'Haÿ-les-Roses „neutralisiert“, wo er möglicherweise bei einem Einkaufszentrum noch mehr Menschen ins Visier genommen hätte. Vize-Innenminister Laurent Nunez fuhr in Begleitung des Pariser Polizeichefs Didier Lallement zum Tatort.

Villejuif liegt nur rund zehn Kilometer entfernt von der Pariser Innenstadt. Frankreich ist seit 2015 von einer Reihe von Anschlägen getroffen worden, bei denen mehr als 250 Menschen starben. Sie wurden zumeist von islamistischen Extremisten ausgeübt. Zuletzt hatte ein zum Islam konvertierter Verwaltungsangestellter im Oktober vier Polizisten im Pariser Polizeipräsidium erstochen.

Über mögliche Motive des aktuellen Falls gibt es noch keine Informationen. Mehrere Augenzeugen berichteten dem französischen Sender RTL und der Zeitschrift „Le Parisien", dass der Täter „Allahu Akbah“ ("Gott ist groß") gerufen und eine Djellaba - ein traditionelles nordafrikanisches Gewand - getragen haben soll. Für beides gibt es von der Polizei aber keine Bestätigung. Die Polizei prüfe noch, ob der Mann Sprengsätze am Körper trug.

Der Bürgermeister von Villejuif, Franck Le Bohellec sagte der Nachrichtenagentur „Agence France-Presse“, das Opfer sei ein 56-jähriger Bewohner der Stadt, der gerade mit seiner Frau spazieren ging, als der Täter sie beide angriff. Er habe seine Frau beschützen wollen und sich vor den Angreifer gestellt.

(APA/dpa/Red.)