Pflege: „Dramatische Arbeitsverdichtung“

(c) imago images/Martin Wagner (Martin Wagner via www.imago-images.de)

Im türkis-grünen Regierungsprogramm wird eine umfassende Pflegereform angekündigt, um unter anderem das Personal zu entlasten. Dessen Arbeitspensum hat mittlerweile extreme Ausmaße angenommen – aus diversen Gründen.

Wien. Den Pflegekräften reicht es. Vor wenigen Wochen gingen sie aus Protest gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Überlastung auf die Straße – dazu wird immer wieder Widerstand gegen schlechte Arbeitsbedingungen angekündigt; vor allem bei den Pflegebediensteten der Stadt Wien ist die Stimmung auf dem Nullpunkt. Wie hat eine solche Situation entstehen können? „Es gab in der Pflege, sowohl in der Akutversorgung als auch in der Langzeitpflege, eine dramatische Arbeitsverdichtung“, erklärt Ursula Frohner der „Presse“. Die Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands ÖGKV vertritt die Pfleger (der ÖGKV isteine freiwillige Interessenvertretung). Sie kritisiert: Alle würden ständig über den Ärztemangel reden, der Pflegemangel dagegen werde nur selten thematisiert: „Weil die Ärzteschaft eine größere Lobby und mehr Geld (für Kampagnen, Anm.) hat“, meint Frohner mit einem Hauch Frustration.