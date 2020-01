Am Freitag kam es infolge eines „verdächtigen Kartons“ in einer Straßenbahn zu einem Großeinsatz der Wiener Polizei. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen. Die Straßensperre werde in Kürze aufgehoben, hieß es von Seiten der Polizei inzwischen auf Twitter.

Freitagnachmmitag kam es in einer Garnitur der Straßenbahnlinie 1 in Wien-Landstraße zu einem Polizeieinsatz: Ein Verdächtiger soll einen suspekten Karton in der Straßenbahnlinie platziert haben. An der Ecke Löwengasse/Rasumofskygasse im dritten Bezirk kam es in Folge zu einem Poliezeieinsatz. Die Exekutive rückte mit einem Großaufgebot an und nahm den Mann schließlich fest.

Ermittler untersuchten das Paket noch an Ort und Stelle. Einstweilen wurde ein Sperrkreis aufgezogen und das Areal großräumig abgeriegelt. Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte den Einsatz gegenüber „Heute“. „Eine Befragung des offensichtlich alkoholisierten Mannes ist derzeit nicht möglich, er verweigert jedes Gespräch mit den Beamten“, sagte Dittrich.

Gegen 17 Uhr ließ die Wiener Polizei via Twitter verlautbaren, dass die Straßensperren in Kürze aufgehoben werden.