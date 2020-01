Caravaggio, Amor und Wurmloch

(c) KHM-Museumsverband

Klaus Mosettig hat in zweijähriger penibler Arbeit die Röntgenaufnahmen von Caravaggios „David“ abgezeichnet. Distanz statt Staunen eben - im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Selten geht man hinauf ins oberste Geschoß des Kunsthistorischen Museums. Der Bassano-Saal steht meistens leer. Leere auch jetzt, so scheint es. Doch tritt man ein, spürt man sie schon im Rücken – streng in Reih und Glied, in Schwarz und Weiß und Grau, hat Klaus Mosettig, dieser zähe, beharrliche Zeichner, seine 15 großformatigen Blätter formiert.