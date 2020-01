Was im türkis-grünen Regierungsprogramm fehlt

Die neue Koalition setzt viele richtige Akzente, hat aber auch bedrohlich viele blinde Flecken, sagt die Agenda Austria. Am schmerzhaftesten sei die Lücke bei Pensionen, kalter Progression und Finanzierung der Pflege.

Wien. Das Regierungsprogramm der neuen türkis-grünen Koalition ist gut, aber nicht gut genug. So lautet – kurz gefasst – das Urteil der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria über die geplanten Vorhaben der beiden Regierungsparteien. Entscheidend ist dabei weniger, was in den 326 Seiten steht, sondern vielmehr das, was darin nicht vorkommt.

So werde etwa bei den Steuern mit der geplanten Senkung der Tarifstufen und der Erhöhung des Familienbonus zwar „der richtige Weg weitergegangen“. In Summe falle die Entlastung mit vier Milliarden Euro aber viel zu gering aus. Denn allein über die kalte Progression liefern die Steuerzahler seit der Steuerreform 2016 bis 2021 bereits 3,7 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuern ab. Dabei wäre die Abschaffung der kalten Progression notwendig, um eine Entlastung „auf europäischem Niveau“ zu schaffen, sagt Agenda Austria-Ökonom Hanno Lorenz zur „Presse“.

Wer bezahlt die Pflege?

Dazu kommt, dass die Finanzierung der angekündigten Pflegeversicherung weiterhin unklar bleibe. Die Pflegekosten liegen bei etwa fünf Milliarden Euro derzeit. Bis 2050 wird sich dies nach Prognosen der europäischen Kommission („Aging Report“) in Relation zur Wirtschaftsleistung verdoppeln. In heutigen Euro entspricht dies einem Anstieg von fünf bis sechs Milliarden Euro. Werde ein Großteil dieser Kosten – wie anzunehmen – über eine zusätzliche Belastung des Faktors Arbeit gestemmt, bleibe von der großen Entlastung rasch nichts mehr übrig.

Die zweite große Lücke klafft in den Augen der Agenda Austria im Bereich der Pensionen. Hier heißt es im Regierungsprogramm wörtlich: „Es gibt zwar immer wieder Adaptionsbedarf, aber wir brauchen keine grundlegende Neuausrichtung.“ Geplant ist lediglich die Heranführung des tatsächlichen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter. Damit schaffe die Regierung aber bestenfalls eine kurzfristige Entlastung, so Lorenz. Denn all jene, die nun länger arbeiten, würden ab Pensionsantritt auch deutlich höhere Pensionen beziehen. Schon heute müsse der Staat ein Viertel des Bundeshaushalts dafür ausgeben, um die Finanzierung der Pensionen zu sichern. Auf Dauer sei das nicht finanzierbar. Mittelfristig komme Österreich nicht um die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters herum.

Transparentere Sozialpartner

Positiv bewertet die Agenda Austria auch die Bemühungen, mehr Transparenz im staatlichen Bereich zu schaffen und die Kontrollrechte des Rechnungshofs auszuweiten. Allerdings sollten die neuen, strengeren Regeln nach Ansicht der Experten auch für die traditionell parteipolitisch gefärbte Wirtschafts- und Arbeiterkammer gelten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2020)