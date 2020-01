Die Sehnsucht nach einem Wintermärchen

Österreichs Männer-Nationalteam beschwört den Geist von 2010 und möchte bei der kommende Woche beginnenden Heim-EM in Wien und Graz Euphorie entfachen. Am Montag folgt ein Härtetest gegen Deutschland.

Wien. Zum zweiten Mal nach 2010 ist Österreich in den kommenden Wochen Gastgeber einer Handball-Europameisterschaft der Männer, diesmal gibt es mit Schweden und Norwegen zwei Ko-Gastgeber. In Wien (Gruppe B mit Österreich, Tschechien, Nordmazedonien, Ukraine) und Graz (Gruppe A mit Kroatien, Weißrussland, Montenegro, Serbien) finden jeweils sechs Vorrundenspiele statt, zudem eine der beiden Hauptrunden mit zwölf weiteren Spielen.

Die Finalrunde (ab Halbfinale) wird in Stockholm ausgetragen, die Tele-2-Arena fasst 20.000 Zuschauer, die Europäische Handballföderation EHF schreibt für diese Turnierphase eine Mindestkapazität von 15.000 Plätzen vor. Die Wiener Stadthalle (10.000 Plätze) ist für ein EM-Finale längst zu klein geworden. Mit der neuen Multifunktionsarena in Wien, sie soll bis 2024 in St. Marx entstehen, hat Österreich in Zukunft weitaus bessere Karten im Ringen um die Austragung internationaler Großereignisse.

Sportlich hofft das österreichische Nationalteam, wie vor zehn Jahren vom Heimvorteil zu profitieren – und zu überraschen. In der Gruppe mit Tschechien, Nordmazedonien und Ukraine steigen die Top zwei in die Hauptrunde auf, sie ist das erklärte Ziel. Im Jänner 2010 hatte das ÖHB-Team eben diese erreicht und so hierzulande abseits des alpinen und nordischen Wintersports für eine regelrechte Handball-Euphorie gesorgt.

Nach Siegen über Serbien und Russland sowie einem Unentschieden gegen Island landete die von Dagur Sigurđsson – der Isländer wurde danach von Deutschland engagiert – trainierte Mannschaft sensationell auf dem historischen neunten Platz. „Wir waren alle in der Form unseres Lebens“, sagt Thomas Bauer, damals wie heute im Tor der Österreicher. Neben Bauer ist nur Flügelroutinier Robert Weber noch immer Teil des Teams.

Initialzündung

Die Heim-Europameisterschaft war für den rot-weiß-roten Handball keineswegs ein One-Hit-Wonder, sie war vielmehr eine Initialzündung. Während sich die Mannschaft vor 2010 zuletzt 1993 (Weltmeisterschaft in Schweden) für ein Großereignis qualifiziert hatte, war sie fortan regelmäßiger Gast. Es folgten drei WM- (2011, 2015, 2019) und zwei EM-Teilnahmen (2014, 2018), gleich vier dieser Teilnahmen gelangen unter der Führung des isländischen Teamchefs Patrekur Jóhannesson.

Nach 106 Länderspielen in über sieben Jahren folgte im März 2019 nach einer verpatzten WM in Dänemark (Platz 19) die Trennung, der Slowene Aleš Pajovič wurde mit dem Projekt Heim-Euro 2020 betraut. Der 40-jährige Pajovič, einst ein Weltklasse-Rückraumspieler, sprüht vor Tatendrang, bei der Pressekonferenz Freitagmittag im Haus des Sports sprach er von einer „gelungenen Vorbereitung“. Und, das sei das Wichtigste: „Alle sind fit und gesund.“ Am Montag folgt in der Stadthalle ein letzter Test gegen Deutschland (14.30 Uhr, live, ORF Sport+), am Freitag beginnt das EM-Abenteuer gegen Tschechien.

ÖSTERREICHS EM-FAHRPLAN

10. Jänner: Österreich – Tschechien (18.15 Uhr), 12. Jänner: Österreich – Ukraine (18.15 Uhr),

14. Jänner: Österreich – Nordmazedonien (18.15 Uhr).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2020)