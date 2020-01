Was sagt denn nun die „grüne Basis“?

Rund ein Drittel der Delegierten wurde von Werner Kogler in die Koalitionsverhandlungen eingebunden. Der Rest ist unberechenbar. Allerdings sieht es nicht danach aus, als würde der Pakt abgelehnt.

Nun hängt es also nur noch an der „grünen Basis“, von der zuletzt häufig die Rede war – und die am Samstag in Gestalt des Bundeskongresses über das Regierungsprogramm und die Ministerliste befinden soll. So will es das Parteistatut der Grünen. Stimmen die Delegierten in Salzburg mehrheitlich mit Nein, muss der Koalitionspakt mit der ÖVP nachverhandelt werden. Im besten Fall. Im schlechtesten ist die erste türkis-grüne Bundesregierung schon vor der Angelobung gescheitert.