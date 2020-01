Was die neue Regierung für die Kultur tun könnte und sollte

Bühnen als Kulturzentren, eine Bundeskulturstiftung, Filmverbreitung à la Française, Mentoren für Autoren und Schluss mit Geld für Musicals. Vorschläge für eine neue Kulturpolitik.

Kunstförderung: Gebt den Profis das Kommando

Ein alter Wunsch, lang gehegt: eine Professionalisierung der Kunstförderung samt Auslandskultur. Angedacht werden könnte, alle Fördermaßnahmen für historische und zeitgenössische Kunst samt nachhaltiger internationaler Strategie in einer Bundeskulturstiftung zu bündeln. Dazu könnte man Anleihen bei vergleichbaren Institutionen in den Niederlanden oder Deutschland nehmen. Die Mondriaan-Stiftung etwa, die mit 30 Millionen Euro vom Ankauf für Museen über die Förderung von internationalen Ausstellungsprojekten bis zum Biennale-Venedig-Beitrag alles unterstützt. Ihr Auftrag ist klar: Kunst und Kultur auch niederschwellig mehr in der Gesellschaft zu verankern. Gerade in der Kultur, dem Gebiet, für das Österreich weltberühmt ist, wurde da in den vergangenen Jahrzehnten viel versäumt. (sp)