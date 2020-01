Beruhigungszettel für die grünen Delegierten

Die grüne Basis stimmt am Samstag über den Koalitionspakt ab. Den Delegierten werden Erfolgslisten vorgelegt. Man habe etwa „mehrere ins Xenophobe gehende Formulierungen“ verhindert.

„Mein Gott, wissen Sie, wenn es Ihnen so ergangen ist, wie den Grünen in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren, dann ist man da mittelentspannt, vielleicht sogar schon tiefenentspannt“, sagte Grünen-Chef Werner Kogler bei der Präsentation des Koalitionspakts auf die Frage, was er sich von der Abstimmung der Basis über den Koalitionspakt erwarte. Ganz so entspannt dürften Kogler wie auch die gesamte grüne Führungsriege im Vorfeld des Bundeskongresses allerdings nicht sein. Immerhin kann die Basis die türkis-grüne Regierung hier noch zum Scheitern bringen.

Die ÖVP macht es sich leichter. Der Parteivorstand winkte das Programm bereits am Freitagmittag relativ rasch einstimmig durch. Das grüne Pendant, der Erweiterte Bundesvorstand (EBV), setzte für diese Diskussion am Freitag ganze sieben Stunden an. Kritischer dürfte es – bei aller grünen Zuversicht – aber ohnehin beim Bundeskongress werden. Bei den Vorbesprechungen, die dazu in den Bundesländern stattfanden, bekamen die Delegierten Beruhigungspillen in Papierform. So wurden Listen verteilt, die den grünen Verhandlungserfolg unterstreichen sollten.

Die Zusammenfassung des Verhandlungsteams „Bildung, Wissenschaft und Digitalisierung“ liegt der „Presse“ beispielsweise vor. Es gibt drei einzelne Listen mit den Titeln „Grüne Leuchtturmprojekte“, „Was wir verhindert haben“ und „Was wir nicht verhindern konnten“. Die Liste der Dinge, die abgewendet werden konnten, ist dabei die mit Abstand längste. Die Liste mit den unvermeidbaren Sachen die kürzeste. Darin liest man, dass man die Beibehaltung der separierten Deutschförderklassen zwar hinnehmen musste, aber immerhin die Formulierung, „Bekenntnis zu den bestehenden Deutschförderklassen“ verhindert habe. Auch die „Umgangssprache Deutsch an allen Schulen“ habe man rausverhandelt. Gleiches gelte für „mehrere ins Xenophobe gehende Formulierungen“.

Keine 95 Prozent zu erwarten

Auch der Kritik der Österreichischen Hochschülerschaft, die sich über die Beibehaltung der Zugangsbeschränkungen und die Valorisierung der Studiengebühren beklagt hat, wird gekontert. Man habe nachgelagerte Studiengebühren verhindern können, heißt es in dem Papier.

Ob sich die Delegierten von diesen Argumenten überzeugen lassen, wird man am Samstagnachmittag wissen. Kogler selbst meinte, trotz Tiefenentspannung, dass man nicht mit 95- bis 99-Prozent-Mehrheiten rechnen könne. Man werde das verhindern. „Damit wir keinen Nordkorea-Vorwurf haben.“

