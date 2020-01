In Bestzeit zum Comeback: Feller startet in Zagreb

Der vor einem Monat erlittene Bandscheibenvorfall stellt nicht länger ein Problem dar. Am Sonntag kehrt Manuel Feller zurück.

Zagreb/Wien. Ganz trauen wollte Ski-Ass Manuel Feller seinem guten Gefühl noch nicht. „Da war die letzten Male nach dem Skifahren immer eine leichte muskuläre Verspannung, die aufgekommen ist“, meinte der Tiroler, der Anfang Dezember durch einen Bandscheibenvorfall außer Gefecht gesetzt war, nach einem Training am Freitag in Lienz. Dem Weltcup-Comeback am Sonntag in Zagreb soll aber nichts im Weg stehen.

„Ich freue mich riesig, dass ich wieder zwischen den Stangen unterwegs bin“, sagte der 27-Jährige, der vor einem Monat beim Riesentorlauf-Training in Colorado einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule erlitten hatte. An die folgenden Rennen war für den Technik-Spezialisten somit nicht zu denken. Mit starken Schmerzen trat er die Heimreise nach Österreich an, wo er sich in die Hände von Spezialisten begab.

„Anfangs war es natürlich unheimlich schwierig, aber dann ist es sehr schnell bergauf gegangen“, berichtete Feller. „Die Therapeuten und Doktoren haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Denen und meinem Fleiß ist es zu verdanken, dass es dann so schnell bergauf gegangen ist.“

Mit großem Ehrgeiz arbeitete Feller an seiner Rückkehr, für die der Slalom-Monat Jänner als anfänglich noch vage anvisiertes Ziel ausgegeben worden war. Zu Weihnachten sei der Rücken dann schon so stabil gewesen, dass er mit seiner Familie „im Alltag ganz normal alles machen“ habe können. Nach den Feiertagen begann Feller mit freiem Skifahren, dann ging es schnell auf der Reiteralm mit dem Training zwischen den Toren weiter.

Dass es nun voraussichtlich am Sonntag in Zagreb zum Comeback kommt, sei kein schlechtes Timing. „Ich war dort auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell“, sagte er mit Vorfreude auf das Rennen auf dem Hausberg der kroatischen Hauptstadt. „Es ist jetzt vom Gelände her nicht das Schwierigste, was vielleicht auch gut ist für mein erstes Rennen.“

Shiffrin hat nächsten Rekord im Visier

Bereits heute (13/16.15 Uhr, live ORF1, Eurosport) setzt Mikaela Shiffrin ihre Rekordjagd fort, in Zagreb kämpft sie um ihren fünften Slalomtriumph an einem Ort. Gemeinsam mit Marlies Raich, die ihre Erfolge unter dem Mädchennamen Schild einfuhr, ist die US-Amerikanerin mit vier Siegen in Kroatien Rekordhalterin. Vier Slaloms hat Shiffrin bisher außer in Zagreb auch in Levi, Aare und zuletzt in Killington gewonnen. Den Jahreswechsel verbrachte die Weltcup-Führende in Österreich.

In Obdach in der Steiermark fand Shiffrin sehr gute Trainings- und Pistenbedingungen vor. Keine Zeit blieb in ihrem dichten Programm auch heuer für eine ausgedehnte Silvesterfeier. „Ich habe eigentlich keine fixen Rituale, da ich zu dieser Zeit immer unterwegs bin und trainiere.“ (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2020)