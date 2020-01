„Eine Stange Dynamit im Pulverfass“

Schon am Silvesterabend richtete Donald Trump eine düstere Drohung an Teheran: „Ihr werdet einen sehr hohen Preis zahlen. Happy New Year!“

Präsident Trump wagte, wovor Bush und Obama zurückschreckten. Sein Angriffsbefehl polarisiert die Nation von Neuem.

Wien/Washington. Unvermittelt und ohne Kommentar postete Donald Trump in der Nacht auf Freitag im „Winter White House“ in Palm Beach in Florida ein Sternenbanner auf Twitter. Was steckte hinter dieser Manifestation des Patriotismus? So ähnlich hatte der US-Präsident auf die Kommandoaktion vor mehr als zwei Monaten gegen den IS-Terrorpaten Abu Bakr al-Baghdadi im Norden Syriens reagiert. Kryptisch verlautete er damals: „Etwas Großartiges hat sich ereignet.“