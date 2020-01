Renée Schroeder: „Einen Plan hatte ich nie“

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

In ihrem Lieblingskaffeehaus, dem Café Korb in Wien, schreibt Renée Schroeder großteils ihre Bücher.

Renée Schroeder hat mit der Autorin Ursel Nendzig ihr Leben von Brasilien über Wien bis Abtenau in Anekdoten und Erinnerungen festgehalten.

Eingeschneit war sie noch nicht auf ihrem Kräuterhof, aber „ausgeschneit“ war sie vorigen Jänner für drei Wochen. Renée Schroeder, die vier Jahrzehnte den Forschungsstandort Wien als Biochemikerin mitgeprägt hat, kaufte zu ihrer Pensionierung einen alten Hof in Abtenau bei Salzburg, wo sie aus heimischen Pflanzen in ihrem „Labor“, der Kräuterküche, sinnvolle Produkte herstellt. Die drei Wochen, in denen man voriges Jahr vor lauter Schnee nicht zum Haus konnte, hat der Neubau gut ausgehalten. „Aber meine Hollerstauden waren fast alle kaputt. Jetzt musste ich heuer für den Hollerbeerensaft und den Holler-Gin schnorren gehen“, erzählt Renée Schroeder.