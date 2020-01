Tom Brady: Football-Spiel gegen die Zeit

Patriots-Superstar steht in den Play-offs unter Druck.

Foxborough. In der ersten Play-off-Runde der National Football League (NFL) sind am Wochenende schon drei Titelanwärter zu sehen. Zuerst bekommt es in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ, Puls 4) der amtierende Champion New England Patriots mit den Tennessee Titans zu tun. Am Sonntagabend greifen New Orleans Saints (gegen die Minnesota Vikings) sowie Seattle Seahawks (bei den Philadelphia Eagles) ins Geschehen ein.

Dass das sogenannte Wild-Card-Wochenende so hochklassig besetzt ist, ist auf eine ausgeglichen verlaufene Regular Season, in der sich kein Team wirklich von der Konkurrenz absetzen konnte, zurückzuführen. So schaffte Titelverteidiger New England mit zwölf Siegen nur zwei weniger als das beste Team des Grunddurchgangs, die Baltimore Ravens.

Brady in der Kritik

Die Patriots sind erstmals seit zehn Jahren wieder am ersten Play-off-Wochenende im Einsatz. 2010 scheiterten Quarterback Tom Brady und Co. relativ klar an Baltimore. Bei keinem ihrer sechs Super-Bowl-Erfolge mussten die“Pats“ schon in der Wild-Card-Runde einschreiten. Dass man heuer wieder so früh ran muss, hat sich der NFL-Meister mit einer 24:27-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Miami selbst eingebrockt.

Kritiker wie ESPN-Moderator Max Kellerman machten Brady persönlich für diese Niederlage verantwortlich. Der 42-Jährige hat in seiner 20. NFL-Saison jedenfalls gezeigt, dass es mit zunehmendem Alter nicht einfacher wird. 60,8 Prozent seiner Pässe kamen an den Mann – nur zweimal in seiner Karriere war die Quote im Grunddurchgang niedriger. Dabei ist Brady nicht verletzt oder angeschlagen, wie er selbst betonte: „Ich wünsche mir, ich hätte besser gespielt. Das ist alles.“ (ag.)

