Die Furcht vor Lieferausfällen treibt Ölpreis

(c) imago images/Future Image (Christoph Hardt via www.imago-im)

Sollte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalieren, könnte Öl deutlich teurer werden. Es sei denn, man nutzt Notreserven.

In der wichtigsten Rohölförderregion der Welt droht eine Konflikteskalation. Der Preis für Öl stieg rasant, nachdem ein von US-Präsident Donald Trump befohlener Luftangriff einen hochrangigen iranischen General im Irak getötet hatte. Aus Furcht vor Lieferausfällen begannen Anleger sofort, sich kräftig mit Rohöl einzudecken. Das Handelsvolumen für das schwarze Gold war etwa zehnmal so hoch wie in den vergangenen 30 Tagen.