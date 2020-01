Wissenschaft für jeden: Stunde der Wintervögel

An diesem Wochenende findet wieder die jährliche Vogelzählung von Birdlife statt. Mitmachen kann jeder, der Meise, Fink und Specht auseinanderkennt oder dafür eine Artenbestimmungs-Anleitung verwendet.

Wien. Wie viele Vögel sind im Winter da? Wie verhalten sie sich, wie passen sie sich an Kälte und Futterarmut an? Und wie verändern sich Anzahl und Häufigkeit der Arten? Darüber weiß man trotz all der Debatten über Vogelsterben oder Biodiversität noch immer reichlich wenig.

Die Vogelschutzorganisation Birdlife will hier mehr Wissen und Bewusstsein schaffen und ruft am Dreikönig-Wochenende zur Zählaktion Stunde der Wintervögel auf. Mitmachen kann jeder, der sich am 4., 5. oder 6. Jänner eine Stunde Zeit nimmt und die Vögel zählt, die im eigenen Garten, bei einem Futterhäuschen, auf dem Balkon oder im Park vorbeikommen. Bei Birdlife spricht man vom „größten Citizen-Science-Projekt Österreichs“, also dem größten Wissenschaftsprojekt mit Bürgerbeteiligung. Dieses findet nun schon zum elften Mal statt. Und die ornithologischen Anforderungen halten sich nach wie vor in Grenzen: Wer Buntspecht, Kohlmeise, Buchfink, Rotkehlchen, Gimpel, Türkentaube oder Amsel unterscheiden kann, ist schon gut dabei.

Und zur Sicherheit (oder für alle, die ihr Wissen da wieder auffrischen wollen) gibt es auf Birdlife.at einen Teilnahme-Bogen inklusive Überblick zum einfachen Bestimmen der 16 häufigsten heimischen Wintervogel-Arten zum Download. Teilnehmen kann man dann via Online- oder Post-Meldung der Beobachtungen. Auch eine Meldung, an welchem Ort binnen einer Stunde kein einziger Vogel aufgetaucht ist, ist laut Birdlife wichtig. Schließlich versprechen sich die Vogelkenner durch die Aktion wichtige Erkenntnisse darüber, wie sich die heimischen Wintervögel dem Winter anpassen – und welche Arten durch die Winterfütterung gefördert werden.

Vorjahressieger war der Spatz

„Je mehr Vogelfreunde mitmachen und je mehr Beobachtungen an uns weitergegeben werden, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse“, so Gábor Wichmann, Geschäftsführer von Birdlife Österreich. Und dementsprechend mehr kann zum Schutz der Arten auch getan werden.

Und die Beobachtung am Wochenende dürfte interessant werden: Laut Birdlife zeigen laufende Beobachtungen, dass heuer eher viele Vögel den Winter in Österreich verbringen. „Wir beobachten, dass sich mehr Meisen, Gimpel und Bergfinken in unserem Land aufhalten als üblich. Auch der Eichelhäher ist häufiger anzutreffen“, so Wichmann.

Voriges Jahr haben sich an der Stunde der Wintervögel 12.783 Menschen beteiligt. Damals war der Haussperling (besser bekannt als Spatz) erstmals das meistgesehene Tier. Platz zwei ging an den Sieger des Jahres zuvor, die Kohlmeise. Auf Rang drei landete der Feldsperling. Die Freiwilligen zählten insgesamt 322.391 Vögel, im Schnitt 35 Vögel pro Zählstelle. Die Zahl der gezählten Amseln ist im Vorjahr allerdings stark zurückgegangen. (cim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2020)