Ludwig-Kritik an Toleranz der Grünen

Wiens Bürgermeister sieht „starke ÖVP-Dominanz“.

Der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef, Michael Ludwig, ist „einigermaßen erstaunt“ darüber, dass die Grünen eine „dermaßen starke ÖVP-Dominanz“ in den Inhalten des Regierungsprogramms akzeptiert haben. „Es fällt auf, dass das türkis-grüne Regierungsprogramm überwiegend die Handschrift der ÖVP trägt“, teilte er der Austria Presse Agentur am Freitag mit.

Ludwig – er koaliert in Wien mit den Grünen – vermutet eine „Regierungsbeteiligung um jeden Preis“. Die Grünen hätten sich offenbar nur beim Klimaschutz durchgesetzt. „Hier sind Maßnahmen festgeschrieben, die in Wien bereits seit Jahren gelebte Praxis sind“, so Ludwig. Besonders bemerkenswert sei, dass gerade der Bereich Soziales „eindeutig zu kurz“ komme. „Auch die wichtigen Bereiche Arbeitsmarkt und leistbares Wohnen sind nahezu gänzlich ausgespart.“

Kooperation mit dem Bund

Weiter: „Nicht nachvollziehen kann ich, dass nichts zur ,Sozialhilfe neu‘ im Regierungsprogramm steht. Mein Anliegen war immer eine bundeseinheitliche Regelung mit Rücksichtnahme auf länderspezifische Unterschiede.“ Dennoch: Sein Ziel sei, das Beste für die Wiener herauszuholen. Dafür sei eine Arbeitsebene mit der Bundesregierung nötig. „In vielen Sachfragen ist gerade auch die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden wichtig und notwendig.“ Diese müsse es auch in Zukunft geben.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2020)