Lindvik gewinnt das Bergisel-Springen

Garmisch-Sieger Marius Lindvik triumphiert auch in Innsbruck, siegt mit Sprüngen auf 133, und 120,5 Meter vor Dawid Kubacki, dem neuen Tournee-Leader. Stefan Kraft wird Vierter, Gregor Schlierenzauer Sechster.

Innsbruck. Erst Garmisch, jetzt Innsbruck - der Norweger Marius Lindvik hat das dritte Springen der Vierschanzentournee gewonnen. Er siegte vor dem Polen Dawid Kubacki. Dritter wurde der Norweger Tande, der Stefan Kraft knapp vom Podest verdrängte.

Damit übernimmt Kubacki die Führung in der Tourneewertung vor dem abschließenden Springen am 6. Jänner in Bischofshofen.